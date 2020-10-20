1 MRO 兌 KWD

XE 貨幣轉換器
MRO
KWD
|1 MRO
|0.000774093 KWD
|5 MRO
|0.00387047 KWD
|10 MRO
|0.00774093 KWD
|25 MRO
|0.0193523 KWD
|50 MRO
|0.0387047 KWD
|100 MRO
|0.0774093 KWD
|500 MRO
|0.387047 KWD
|1,000 MRO
|0.774093 KWD
|5,000 MRO
|3.87047 KWD
|10,000 MRO
|7.74093 KWD
1 MRO = 0 KWD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0078453
|0.0078453
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0077331
|0.0076684
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0077831
|0.0077619
波動率
|0.44%
|0.45%
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