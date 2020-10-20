1 MRO 兌 KWD

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 科威特第納爾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:28 UTC

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1 MRO0.000774093 KWD
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1 KWD1,291.83 MRO
5 KWD6,459.17 MRO
10 KWD12,918.3 MRO
25 KWD32,295.9 MRO
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100 KWD129,183 MRO
500 KWD645,917 MRO
1,000 KWD1,291,830 MRO
5,000 KWD6,459,170 MRO
10,000 KWD12,918,300 MRO

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 科威特第納爾 統計資料

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低位
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平均
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波動率
0.44%0.45%

貨幣資訊

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