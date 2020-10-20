1 MRO 兌 KHR

XE 貨幣轉換器
MRO
KHR
|1 MRO
|10.4038 KHR
|5 MRO
|52.019 KHR
|10 MRO
|104.038 KHR
|25 MRO
|260.095 KHR
|50 MRO
|520.19 KHR
|100 MRO
|1,040.38 KHR
|500 MRO
|5,201.9 KHR
|1,000 MRO
|10,403.8 KHR
|5,000 MRO
|52,019 KHR
|10,000 MRO
|104,038 KHR
1 MRO = 0 KHR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|105.58
|105.58
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|103.31
|100.56
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|104.48
|103.14
波動率
|0.57%
|0.50%
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