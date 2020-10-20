1 MRO 兌 JOD

XE 貨幣轉換器
MRO
JOD
|1 MRO
|0.00179326 JOD
|5 MRO
|0.0089663 JOD
|10 MRO
|0.0179326 JOD
|25 MRO
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|50 MRO
|0.089663 JOD
|100 MRO
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|500 MRO
|0.89663 JOD
|1,000 MRO
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|5,000 MRO
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1 MRO = 0 JOD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.018154
|0.018154
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.017819
|0.017647
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.017991
|0.017907
波動率
|0.48%
|0.49%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
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