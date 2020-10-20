1 MRO 兌 HTG

XE 貨幣轉換器
MRO
HTG
|1 MRO
|0.33449 HTG
|5 MRO
|1.67245 HTG
|10 MRO
|3.3449 HTG
|25 MRO
|8.36225 HTG
|50 MRO
|16.7245 HTG
|100 MRO
|33.449 HTG
|500 MRO
|167.245 HTG
|1,000 MRO
|334.49 HTG
|5,000 MRO
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|10,000 MRO
|3,344.9 HTG
1 MRO = 0 HTG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|3.4170
|3.4170
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|3.3466
|3.3021
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|3.3732
|3.3587
波動率
|0.65%
|0.67%
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