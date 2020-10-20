1 MRO 兌 HTG

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 海地古德 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:32 UTC

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mro
MRO
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HTG
1 MRO0.33449 HTG
5 MRO1.67245 HTG
10 MRO3.3449 HTG
25 MRO8.36225 HTG
50 MRO16.7245 HTG
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5,000 MRO1,672.45 HTG
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htg
HTG
mro
MRO
1 HTG2.98963 MRO
5 HTG14.9481 MRO
10 HTG29.8963 MRO
25 HTG74.7407 MRO
50 HTG149.481 MRO
100 HTG298.963 MRO
500 HTG1,494.81 MRO
1,000 HTG2,989.63 MRO
5,000 HTG14,948.1 MRO
10,000 HTG29,896.3 MRO

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 海地古德 統計資料

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0.65%0.67%

貨幣資訊

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