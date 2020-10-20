1 MRO 兌 HRK

XE 貨幣轉換器
MRO
HRK
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|0.0881297 HRK
|10 MRO
|0.176259 HRK
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|0.440649 HRK
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|0.881297 HRK
|100 MRO
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1 MRO = 0 HRK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.023808
|0.023808
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.023064
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.023593
|0.023462
波動率
|0.54%
|0.56%
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