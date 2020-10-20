1 MRO 兌 GYD

XE 貨幣轉換器
MRO
GYD
|1 MRO
|0.527095 GYD
|5 MRO
|2.63547 GYD
|10 MRO
|5.27095 GYD
|25 MRO
|13.1774 GYD
|50 MRO
|26.3547 GYD
|100 MRO
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|500 MRO
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|1,000 MRO
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1 MRO = 0 GYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|5.3460
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|5.2522
|5.1990
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|5.2980
|5.2749
波動率
|0.45%
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