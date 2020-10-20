1 MRO 兌 GTQ

XE 貨幣轉換器
MRO
GTQ
|1 MRO
|0.0196143 GTQ
|5 MRO
|0.0980717 GTQ
|10 MRO
|0.196143 GTQ
|25 MRO
|0.490359 GTQ
|50 MRO
|0.980717 GTQ
|100 MRO
|1.96143 GTQ
|500 MRO
|9.80717 GTQ
|1,000 MRO
|19.6143 GTQ
|5,000 MRO
|98.0717 GTQ
|10,000 MRO
|196.143 GTQ
1 MRO = 0 GTQ
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.19870
|0.19870
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.19527
|0.19335
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.19700
|0.19621
波動率
|0.47%
|0.46%
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