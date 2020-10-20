1 MRO 兌 GMD

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1UM

1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

0.17149936 岡比亞達拉西

1 GMD = 5.83093 MRO

MRO 替換為 MRU

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 岡比亞達拉西 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:32 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 岡比亞達拉西

mro
MRO
gmd
GMD
1 MRO0.171499 GMD
5 MRO0.857497 GMD
10 MRO1.71499 GMD
25 MRO4.28748 GMD
50 MRO8.57497 GMD
100 MRO17.1499 GMD
500 MRO85.7497 GMD
1,000 MRO171.499 GMD
5,000 MRO857.497 GMD
10,000 MRO1,714.99 GMD

將 岡比亞達拉西 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

gmd
GMD
mro
MRO
1 GMD5.83093 MRO
5 GMD29.1546 MRO
10 GMD58.3093 MRO
25 GMD145.773 MRO
50 GMD291.546 MRO
100 GMD583.093 MRO
500 GMD2,915.46 MRO
1,000 GMD5,830.93 MRO
5,000 GMD29,154.6 MRO
10,000 GMD58,309.3 MRO

MRO 兌換 GMD 圖表

1 MRO = 0 GMD

檢視完整圖表

1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 岡比亞達拉西 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
1.73621.7362
低位
1.70281.6867
平均
1.72321.7144
波動率
0.55%0.50%

貨幣資訊

mro

MRO - 毛里塔尼亞烏吉亞

我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。

More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
gmd

GMD - 岡比亞達拉西

我們的貨幣排名顯示最熱門的 岡比亞達拉西 匯率是 GMD 兌換 USD 匯率。 Gambian Dalasis 的貨幣代碼為 GMD。 貨幣符號為 D。

More 岡比亞達拉西 info

熱門 毛里塔尼亞烏吉亞 (MRO) 貨幣配對

usd

將 MRO 轉換為 USD

eur

將 MRO 轉換為 EUR

gbp

將 MRO 轉換為 GBP

jpy

將 MRO 轉換為 JPY

cad

將 MRO 轉換為 CAD

aud

將 MRO 轉換為 AUD

chf

將 MRO 轉換為 CHF

cny

將 MRO 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings