1 MRO 兌 GMD

XE 貨幣轉換器
MRO
GMD
|1 MRO
|0.171499 GMD
|5 MRO
|0.857497 GMD
|10 MRO
|1.71499 GMD
|25 MRO
|4.28748 GMD
|50 MRO
|8.57497 GMD
|100 MRO
|17.1499 GMD
|500 MRO
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|1,000 MRO
|171.499 GMD
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|1,714.99 GMD
1 MRO = 0 GMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1.7362
|1.7362
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1.7028
|1.6867
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1.7232
|1.7144
波動率
|0.55%
|0.50%
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