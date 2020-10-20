1 MRO 兌 GHS

XE 貨幣轉換器
MRO
GHS
|1 MRO
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|5 MRO
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|10 MRO
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|25 MRO
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|50 MRO
|1.94306 GHS
|100 MRO
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|500 MRO
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|1,000 MRO
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1 MRO = 0 GHS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.38857
|0.38857
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.37506
|0.33415
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.38244
|0.36051
波動率
|0.53%
|0.69%
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