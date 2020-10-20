1 MRO 兌 FRF

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1UM

1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

0.015333082 French Franc

1 FRF = 65.2185 MRO

MRO 替換為 MRU

FRF 替換為 EUR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 French Franc 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:31 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 French Franc

mro
MRO
frf
FRF
1 MRO0.0153331 FRF
5 MRO0.0766654 FRF
10 MRO0.153331 FRF
25 MRO0.383327 FRF
50 MRO0.766654 FRF
100 MRO1.53331 FRF
500 MRO7.66654 FRF
1,000 MRO15.3331 FRF
5,000 MRO76.6654 FRF
10,000 MRO153.331 FRF

將 French Franc 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

frf
FRF
mro
MRO
1 FRF65.2185 MRO
5 FRF326.092 MRO
10 FRF652.185 MRO
25 FRF1,630.46 MRO
50 FRF3,260.92 MRO
100 FRF6,521.85 MRO
500 FRF32,609.2 MRO
1,000 FRF65,218.5 MRO
5,000 FRF326,092 MRO
10,000 FRF652,185 MRO

MRO 兌換 FRF 圖表

1 MRO = 0 FRF

檢視完整圖表

1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 French Franc 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.0238080.023808
低位
0.0232550.023064
平均
0.0235990.023464
波動率
0.54%0.56%

貨幣資訊

mro

MRO - 毛里塔尼亞烏吉亞

我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。

More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
frf

FRF - French Franc

我們的貨幣排名顯示最熱門的 French Franc 匯率是 FRF 兌換 USD 匯率。 French Francs 的貨幣代碼為 FRF。

熱門 毛里塔尼亞烏吉亞 (MRO) 貨幣配對

usd

將 MRO 轉換為 USD

eur

將 MRO 轉換為 EUR

gbp

將 MRO 轉換為 GBP

jpy

將 MRO 轉換為 JPY

cad

將 MRO 轉換為 CAD

aud

將 MRO 轉換為 AUD

chf

將 MRO 轉換為 CHF

cny

將 MRO 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings