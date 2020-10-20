1 MRO 兌 FKP

XE 貨幣轉換器
MRO
FKP
|1 MRO
|0.00198073 FKP
|5 MRO
|0.00990367 FKP
|10 MRO
|0.0198073 FKP
|25 MRO
|0.0495184 FKP
|50 MRO
|0.0990367 FKP
|100 MRO
|0.198073 FKP
|500 MRO
|0.990367 FKP
|1,000 MRO
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|5,000 MRO
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1 MRO = 0 FKP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.020134
|0.020456
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.019766
|0.019754
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.019978
|0.020012
波動率
|0.54%
|0.58%
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