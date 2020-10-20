1 MRO 兌 FIM

XE 貨幣轉換器
MRO
FIM
|1 MRO
|0.0138982 FIM
|5 MRO
|0.0694911 FIM
|10 MRO
|0.138982 FIM
|25 MRO
|0.347456 FIM
|50 MRO
|0.694911 FIM
|100 MRO
|1.38982 FIM
|500 MRO
|6.94911 FIM
|1,000 MRO
|13.8982 FIM
|5,000 MRO
|69.4911 FIM
|10,000 MRO
|138.982 FIM
1 MRO = 0 FIM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.023808
|0.023808
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.023255
|0.023064
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.023599
|0.023464
波動率
|0.54%
|0.56%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Finnish Markka 匯率是 FIM 兌換 USD 匯率。 Finnish Markkaa 的貨幣代碼為 FIM。
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings