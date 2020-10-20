1 MRO 兌 EUR

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 歐元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:26 UTC

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100 EUR42,770.9 MRO
500 EUR213,855 MRO
1,000 EUR427,709 MRO
5,000 EUR2,138,550 MRO
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