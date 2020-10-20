1 MRO 兌 ETB

XE 貨幣轉換器
MRO
ETB
|1 MRO
|0.14582 ETB
|5 MRO
|0.729101 ETB
|10 MRO
|1.4582 ETB
|25 MRO
|3.64551 ETB
|50 MRO
|7.29101 ETB
|100 MRO
|14.582 ETB
|500 MRO
|72.9101 ETB
|1,000 MRO
|145.82 ETB
|5,000 MRO
|729.101 ETB
|10,000 MRO
|1,458.2 ETB
1 MRO = 0 ETB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1.4716
|1.4716
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1.4504
|1.4160
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1.4602
|1.4471
波動率
|0.51%
|0.52%
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