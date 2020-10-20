1 MRO 兌 ERN

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1UM

1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

0.037920458 厄立特里亞納克法

1 ERN = 26.3710 MRO

MRO 替換為 MRU

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 厄立特里亞納克法 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:30 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 厄立特里亞納克法

mro
MRO
ern
ERN
1 MRO0.0379205 ERN
5 MRO0.189602 ERN
10 MRO0.379205 ERN
25 MRO0.948011 ERN
50 MRO1.89602 ERN
100 MRO3.79205 ERN
500 MRO18.9602 ERN
1,000 MRO37.9205 ERN
5,000 MRO189.602 ERN
10,000 MRO379.205 ERN

將 厄立特里亞納克法 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

ern
ERN
mro
MRO
1 ERN26.371 MRO
5 ERN131.855 MRO
10 ERN263.71 MRO
25 ERN659.275 MRO
50 ERN1,318.55 MRO
100 ERN2,637.1 MRO
500 ERN13,185.5 MRO
1,000 ERN26,371 MRO
5,000 ERN131,855 MRO
10,000 ERN263,710 MRO

MRO 兌換 ERN 圖表

1 MRO = 0 ERN

檢視完整圖表

1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 厄立特里亞納克法 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.384070.38407
低位
0.376980.37335
平均
0.380620.37888
波動率
0.48%0.48%

貨幣資訊

mro

MRO - 毛里塔尼亞烏吉亞

我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。

More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
ern

ERN - 厄立特里亞納克法

我們的貨幣排名顯示最熱門的 厄立特里亞納克法 匯率是 ERN 兌換 USD 匯率。 Eritrean Nakfas 的貨幣代碼為 ERN。 貨幣符號為 Nfk。

More 厄立特里亞納克法 info

熱門 毛里塔尼亞烏吉亞 (MRO) 貨幣配對

usd

將 MRO 轉換為 USD

eur

將 MRO 轉換為 EUR

gbp

將 MRO 轉換為 GBP

jpy

將 MRO 轉換為 JPY

cad

將 MRO 轉換為 CAD

aud

將 MRO 轉換為 AUD

chf

將 MRO 轉換為 CHF

cny

將 MRO 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings