1 MRO 兌 ERN

XE 貨幣轉換器
MRO
ERN
|1 MRO
|0.0379205 ERN
|5 MRO
|0.189602 ERN
|10 MRO
|0.379205 ERN
|25 MRO
|0.948011 ERN
|50 MRO
|1.89602 ERN
|100 MRO
|3.79205 ERN
|500 MRO
|18.9602 ERN
|1,000 MRO
|37.9205 ERN
|5,000 MRO
|189.602 ERN
|10,000 MRO
|379.205 ERN
1 MRO = 0 ERN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.38407
|0.38407
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.37698
|0.37335
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.38062
|0.37888
波動率
|0.48%
|0.48%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 毛里塔尼亞烏吉亞 匯率是 MRO 兌換 USD 匯率。 Mauritanian Ouguiyas 的貨幣代碼為 MRO。 貨幣符號為 UM。More 毛里塔尼亞烏吉亞 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 厄立特里亞納克法 匯率是 ERN 兌換 USD 匯率。 Eritrean Nakfas 的貨幣代碼為 ERN。 貨幣符號為 Nfk。More 厄立特里亞納克法 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings