1 MRO 兌 CZK

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MRO
CZK
|1 MRO
|0.0587919 CZK
|5 MRO
|0.29396 CZK
|10 MRO
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|25 MRO
|1.4698 CZK
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|100 MRO
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|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.60026
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.57261
|0.56987
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.58604
|0.58561
波動率
|0.61%
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