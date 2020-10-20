1 MRO 兌 CVE

XE 貨幣轉換器
MRO
CVE
|1 MRO
|0.257739 CVE
|5 MRO
|1.28869 CVE
|10 MRO
|2.57739 CVE
|25 MRO
|6.44347 CVE
|50 MRO
|12.8869 CVE
|100 MRO
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|500 MRO
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|2,577.39 CVE
1 MRO = 0 CVE
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.6253
|2.6253
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.5643
|2.5433
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.6022
|2.5874
波動率
|0.54%
|0.56%
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