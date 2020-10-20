1 MRO 兌 CVE

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 =

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 佛得角埃斯庫多 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:29 UTC

將 毛里塔尼亞烏吉亞 轉換為 佛得角埃斯庫多

mro
MRO
cve
CVE
1 MRO0.257739 CVE
5 MRO1.28869 CVE
10 MRO2.57739 CVE
25 MRO6.44347 CVE
50 MRO12.8869 CVE
100 MRO25.7739 CVE
500 MRO128.869 CVE
1,000 MRO257.739 CVE
5,000 MRO1,288.69 CVE
10,000 MRO2,577.39 CVE

將 佛得角埃斯庫多 轉換為 毛里塔尼亞烏吉亞

cve
CVE
mro
MRO
1 CVE3.8799 MRO
5 CVE19.3995 MRO
10 CVE38.799 MRO
25 CVE96.9974 MRO
50 CVE193.995 MRO
100 CVE387.99 MRO
500 CVE1,939.95 MRO
1,000 CVE3,879.9 MRO
5,000 CVE19,399.5 MRO
10,000 CVE38,799 MRO

MRO 兌換 CVE 圖表

1 MRO = 0 CVE

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1 毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 佛得角埃斯庫多 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
2.62532.6253
低位
2.56432.5433
平均
2.60222.5874
波動率
0.54%0.56%

貨幣資訊

mro

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cve

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