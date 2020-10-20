1 MRO 兌 CRC

XE 貨幣轉換器
MRO
CRC
|1 MRO
|1.33127 CRC
|5 MRO
|6.65633 CRC
|10 MRO
|13.3127 CRC
|25 MRO
|33.2817 CRC
|50 MRO
|66.5633 CRC
|100 MRO
|133.127 CRC
|500 MRO
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|1,000 MRO
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1 MRO = 0 CRC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|13.580
|13.580
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|13.038
|12.479
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|13.319
|12.984
波動率
|1.06%
|0.83%
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