1 MRO 兌 CNY

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MRO
CNY
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高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.17986
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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