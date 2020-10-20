1 MRO 兌 CNY

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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 中國元，人民幣 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:25 UTC

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1 CNY54.4134 MRO
5 CNY272.067 MRO
10 CNY544.134 MRO
25 CNY1,360.34 MRO
50 CNY2,720.67 MRO
100 CNY5,441.34 MRO
500 CNY27,206.7 MRO
1,000 CNY54,413.4 MRO
5,000 CNY272,067 MRO
10,000 CNY544,134 MRO

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