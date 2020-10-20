1 MRO 兌 AWG

1UM
1 毛里塔尼亞烏吉亞 =
0.0045249328 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾
1 AWG = 220.998 MRO
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毛里塔尼亞烏吉亞 兌換為 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 — 最近更新時間：Jul 5, 2024, 01:28 UTC
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MRO
AWG
|1 MRO
|0.00452493 AWG
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|0.0452493 AWG
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|最近 90 天
高位
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|0.045832
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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