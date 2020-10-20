1 MGF 兌 ZMK

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Malagasy Franc 兌換為 贊比亞克瓦查 最近更新時間：Sep 29, 2024, 05:25 UTC

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mgf
MGF
zmk
ZMK
1 MGF1.16458 ZMK
5 MGF5.82291 ZMK
10 MGF11.6458 ZMK
25 MGF29.1145 ZMK
50 MGF58.2291 ZMK
100 MGF116.458 ZMK
500 MGF582.291 ZMK
1,000 MGF1,164.58 ZMK
5,000 MGF5,822.91 ZMK
10,000 MGF11,645.8 ZMK

將 贊比亞克瓦查 轉換為 Malagasy Franc

zmk
ZMK
mgf
MGF
1 ZMK0.858677 MGF
5 ZMK4.29339 MGF
10 ZMK8.58677 MGF
25 ZMK21.4669 MGF
50 ZMK42.9339 MGF
100 ZMK85.8677 MGF
500 ZMK429.339 MGF
1,000 ZMK858.677 MGF
5,000 ZMK4,293.39 MGF
10,000 ZMK8,586.77 MGF

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1 MGF = 0 ZMK

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1 Malagasy Franc 兌換為 贊比亞克瓦查 統計資料

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高位
0.00587630.0058763
低位
0.00570010.0052743
平均
0.00579790.0057105
波動率
0.40%1.09%

貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

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zmk

ZMK - 贊比亞克瓦查

我們的貨幣排名顯示最熱門的 贊比亞克瓦查 匯率是 ZMK 兌換 USD 匯率。 Zambian Kwacha 的貨幣代碼為 ZMK。

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