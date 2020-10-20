1 MGF 兌 ZMK

XE 貨幣轉換器
MGF
ZMK
|1 MGF
|1.16458 ZMK
|5 MGF
|5.82291 ZMK
|10 MGF
|11.6458 ZMK
|25 MGF
|29.1145 ZMK
|50 MGF
|58.2291 ZMK
|100 MGF
|116.458 ZMK
|500 MGF
|582.291 ZMK
|1,000 MGF
|1,164.58 ZMK
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|5,822.91 ZMK
|10,000 MGF
|11,645.8 ZMK
1 MGF = 0 ZMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0058763
|0.0058763
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0057001
|0.0052743
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0057979
|0.0057105
波動率
|0.40%
|1.09%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 贊比亞克瓦查 匯率是 ZMK 兌換 USD 匯率。 Zambian Kwacha 的貨幣代碼為 ZMK。More 贊比亞克瓦查 info
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