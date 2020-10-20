1 MGF 兌 XDR

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Malagasy Franc 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:45 UTC

將 Malagasy Franc 轉換為 國際貨幣基金組織特別提款權

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MGF
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1 MGF0.000034037 XDR
5 MGF0.000170185 XDR
10 MGF0.00034037 XDR
25 MGF0.000850924 XDR
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500 MGF0.0170185 XDR
1,000 MGF0.034037 XDR
5,000 MGF0.170185 XDR
10,000 MGF0.34037 XDR

將 國際貨幣基金組織特別提款權 轉換為 Malagasy Franc

xdr
XDR
mgf
MGF
1 XDR29,379.8 MGF
5 XDR146,899 MGF
10 XDR293,798 MGF
25 XDR734,496 MGF
50 XDR1,468,990 MGF
100 XDR2,937,980 MGF
500 XDR14,689,900 MGF
1,000 XDR29,379,800 MGF
5,000 XDR146,899,000 MGF
10,000 XDR293,798,000 MGF

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1 MGF = 0 XDR

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1 Malagasy Franc 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.000170950.00017418
低位
0.000164430.00016443
平均
0.000169320.00017069
波動率
0.61%0.50%

貨幣資訊

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XDR - 國際貨幣基金組織特別提款權

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