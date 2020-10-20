1 MGF 兌 XDR

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1 Malagasy Franc =
0.000034036967 國際貨幣基金組織特別提款權
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Malagasy Franc 兌換為 國際貨幣基金組織特別提款權 — 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:45 UTC
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MGF
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00017418
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.00016443
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00016932
|0.00017069
波動率
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