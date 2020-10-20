1 MGF 兌 XAF

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Malagasy Franc 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 最近更新時間：Aug 29, 2024, 23:38 UTC

將 Malagasy Franc 轉換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

mgf
MGF
xaf
XAF
1 MGF0.0258577 XAF
5 MGF0.129289 XAF
10 MGF0.258577 XAF
25 MGF0.646443 XAF
50 MGF1.29289 XAF
100 MGF2.58577 XAF
500 MGF12.9289 XAF
1,000 MGF25.8577 XAF
5,000 MGF129.289 XAF
10,000 MGF258.577 XAF

將 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 轉換為 Malagasy Franc

xaf
XAF
mgf
MGF
1 XAF38.6731 MGF
5 XAF193.366 MGF
10 XAF386.731 MGF
25 XAF966.829 MGF
50 XAF1,933.66 MGF
100 XAF3,867.31 MGF
500 XAF19,336.6 MGF
1,000 XAF38,673.1 MGF
5,000 XAF193,366 MGF
10,000 XAF386,731 MGF

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1 Malagasy Franc 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 統計資料

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貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

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xaf

XAF - 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）

我們的貨幣排名顯示最熱門的 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 匯率是 XAF 兌換 USD 匯率。 Central African Francs 的貨幣代碼為 XAF。 貨幣符號為 FCFA。

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