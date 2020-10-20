1 MGF 兌 XAF

1
1 Malagasy Franc =
0.025857735 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行）
1 XAF = 38.6731 MGF
我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
Malagasy Franc 兌換為 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） — 最近更新時間：Aug 29, 2024, 23:38 UTC
XE 貨幣轉換器
MGF
XAF
|1 MGF
|0.0258577 XAF
|5 MGF
|0.129289 XAF
|10 MGF
|0.258577 XAF
|25 MGF
|0.646443 XAF
|50 MGF
|1.29289 XAF
|100 MGF
|2.58577 XAF
|500 MGF
|12.9289 XAF
|1,000 MGF
|25.8577 XAF
|5,000 MGF
|129.289 XAF
|10,000 MGF
|258.577 XAF
1 MGF = 0 XAF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.13315
|0.13792
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.12783
|0.12783
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.13041
|0.13359
波動率
|0.52%
|0.65%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） 匯率是 XAF 兌換 USD 匯率。 Central African Francs 的貨幣代碼為 XAF。 貨幣符號為 FCFA。More 中非共和國非洲財政共同體法郎（中部非洲國家銀行） info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings