1 MGF 兌 VEB

XE 貨幣轉換器
MGF
VEB
|1 MGF
|163,532 VEB
|5 MGF
|817,662 VEB
|10 MGF
|1,635,320 VEB
|25 MGF
|4,088,310 VEB
|50 MGF
|8,176,620 VEB
|100 MGF
|16,353,200 VEB
|500 MGF
|81,766,200 VEB
|1,000 MGF
|163,532,000 VEB
|5,000 MGF
|817,662,000 VEB
|10,000 MGF
|1,635,320,000 VEB
1 MGF = 0 VEB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|831.95
|832.40
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|789.66
|789.66
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|813.09
|820.23
波動率
|0.79%
|0.57%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 委內瑞拉玻利瓦爾 匯率是 VEB 兌換 USD 匯率。 Venezuelan Bolívares 的貨幣代碼為 VEB。More 委內瑞拉玻利瓦爾 info
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