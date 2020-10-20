1 MGF 兌 VEB

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Malagasy Franc 兌換為 委內瑞拉玻利瓦爾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 21:22 UTC

將 Malagasy Franc 轉換為 委內瑞拉玻利瓦爾

mgf
MGF
veb
VEB
1 MGF163,532 VEB
5 MGF817,662 VEB
10 MGF1,635,320 VEB
25 MGF4,088,310 VEB
50 MGF8,176,620 VEB
100 MGF16,353,200 VEB
500 MGF81,766,200 VEB
1,000 MGF163,532,000 VEB
5,000 MGF817,662,000 VEB
10,000 MGF1,635,320,000 VEB

將 委內瑞拉玻利瓦爾 轉換為 Malagasy Franc

veb
VEB
mgf
MGF
1 VEB0.000006115 MGF
5 VEB0.000030575 MGF
10 VEB0.00006115 MGF
25 VEB0.000152875 MGF
50 VEB0.00030575 MGF
100 VEB0.0006115 MGF
500 VEB0.0030575 MGF
1,000 VEB0.006115 MGF
5,000 VEB0.030575 MGF
10,000 VEB0.06115 MGF

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1 Malagasy Franc 兌換為 委內瑞拉玻利瓦爾 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
831.95832.40
低位
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平均
813.09820.23
波動率
0.79%0.57%

貨幣資訊

mgf

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veb

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