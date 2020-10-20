1 MGF 兌 UAH

XE 貨幣轉換器
MGF
UAH
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|0.00909606 UAH
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|0.0909606 UAH
|100 MGF
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|0.909606 UAH
|1,000 MGF
|1.81921 UAH
|5,000 MGF
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|18.1921 UAH
1 MGF = 0 UAH
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0091666
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.0088080
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0090478
|0.0089968
波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
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