1 MGF 兌 TZS

XE 貨幣轉換器
MGF
TZS
|1 MGF
|0.11854 TZS
|5 MGF
|0.592701 TZS
|10 MGF
|1.1854 TZS
|25 MGF
|2.96351 TZS
|50 MGF
|5.92701 TZS
|100 MGF
|11.854 TZS
|500 MGF
|59.2701 TZS
|1,000 MGF
|118.54 TZS
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|10,000 MGF
|1,185.4 TZS
1 MGF = 0 TZS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.59742
|0.59742
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.57871
|0.57871
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.58569
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波動率
|0.67%
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 坦桑尼亞先令 匯率是 TZS 兌換 USD 匯率。 Tanzanian Shillings 的貨幣代碼為 TZS。 貨幣符號為 TSh。More 坦桑尼亞先令 info
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