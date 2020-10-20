1 MGF 兌 TJS

XE 貨幣轉換器
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|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 塔吉克斯坦索莫尼 匯率是 TJS 兌換 USD 匯率。 Tajikistani Somoni 的貨幣代碼為 TJS。 貨幣符號為 SM。More 塔吉克斯坦索莫尼 info
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