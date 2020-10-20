1 MGF 兌 SYP

XE 貨幣轉換器
MGF
SYP
|1 MGF
|0.584056 SYP
|5 MGF
|2.92028 SYP
|10 MGF
|5.84056 SYP
|25 MGF
|14.6014 SYP
|50 MGF
|29.2028 SYP
|100 MGF
|58.4056 SYP
|500 MGF
|292.028 SYP
|1,000 MGF
|584.056 SYP
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|5,840.56 SYP
1 MGF = 0 SYP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.9240
|2.9932
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.8181
|2.8181
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.9027
|2.9295
波動率
|0.56%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 敍利亞鎊 匯率是 SYP 兌換 USD 匯率。 Syrian Pounds 的貨幣代碼為 SYP。 貨幣符號為 £。More 敍利亞鎊 info
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