1 MGF 兌 SOS

XE 貨幣轉換器
MGF
SOS
|1 MGF
|0.0256035 SOS
|5 MGF
|0.128017 SOS
|10 MGF
|0.256035 SOS
|25 MGF
|0.640086 SOS
|50 MGF
|1.28017 SOS
|100 MGF
|2.56035 SOS
|500 MGF
|12.8017 SOS
|1,000 MGF
|25.6035 SOS
|5,000 MGF
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|10,000 MGF
|256.035 SOS
1 MGF = 0 SOS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.12893
|0.13210
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.12360
|0.12360
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.12745
|0.12859
波動率
|0.61%
|0.49%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 索馬里先令 匯率是 SOS 兌換 USD 匯率。 Somali Shillings 的貨幣代碼為 SOS。 貨幣符號為 S。More 索馬里先令 info
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