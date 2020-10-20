1 MGF 兌 SOS

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0.02560345 索馬里先令

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Malagasy Franc 兌換為 索馬里先令 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:43 UTC

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mgf
MGF
sos
SOS
1 MGF0.0256035 SOS
5 MGF0.128017 SOS
10 MGF0.256035 SOS
25 MGF0.640086 SOS
50 MGF1.28017 SOS
100 MGF2.56035 SOS
500 MGF12.8017 SOS
1,000 MGF25.6035 SOS
5,000 MGF128.017 SOS
10,000 MGF256.035 SOS

將 索馬里先令 轉換為 Malagasy Franc

sos
SOS
mgf
MGF
1 SOS39.0572 MGF
5 SOS195.286 MGF
10 SOS390.572 MGF
25 SOS976.431 MGF
50 SOS1,952.86 MGF
100 SOS3,905.72 MGF
500 SOS19,528.6 MGF
1,000 SOS39,057.2 MGF
5,000 SOS195,286 MGF
10,000 SOS390,572 MGF

MGF 兌換 SOS 圖表

1 MGF = 0 SOS

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1 Malagasy Franc 兌換為 索馬里先令 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.128930.13210
低位
0.123600.12360
平均
0.127450.12859
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0.61%0.49%

貨幣資訊

mgf

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SOS - 索馬里先令

我們的貨幣排名顯示最熱門的 索馬里先令 匯率是 SOS 兌換 USD 匯率。 Somali Shillings 的貨幣代碼為 SOS。 貨幣符號為 S。

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