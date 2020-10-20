1 MGF 兌 SBD

XE 貨幣轉換器
MGF
SBD
|1 MGF
|0.000373007 SBD
|5 MGF
|0.00186504 SBD
|10 MGF
|0.00373007 SBD
|25 MGF
|0.00932519 SBD
|50 MGF
|0.0186504 SBD
|100 MGF
|0.0373007 SBD
|500 MGF
|0.186504 SBD
|1,000 MGF
|0.373007 SBD
|5,000 MGF
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|10,000 MGF
|3.73007 SBD
1 MGF = 0 SBD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0018942
|0.0019480
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0018035
|0.0018035
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0018583
|0.0018777
波動率
|0.90%
|0.87%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 所羅門群島元 匯率是 SBD 兌換 USD 匯率。 Solomon Islander Dollars 的貨幣代碼為 SBD。 貨幣符號為 $。More 所羅門群島元 info
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