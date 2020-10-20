1 MGF 兌 RWF

XE 貨幣轉換器
MGF
RWF
|1 MGF
|0.0588836 RWF
|5 MGF
|0.294418 RWF
|10 MGF
|0.588836 RWF
|25 MGF
|1.47209 RWF
|50 MGF
|2.94418 RWF
|100 MGF
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|1,000 MGF
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1 MGF = 0 RWF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.29598
|0.29739
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.28432
|0.28432
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.29284
|0.29301
波動率
|0.79%
|0.66%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 盧旺達法郎 匯率是 RWF 兌換 USD 匯率。 Rwandan Francs 的貨幣代碼為 RWF。 貨幣符號為 R₣。More 盧旺達法郎 info
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