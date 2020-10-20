1 MGF 兌 RWF

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 Malagasy Franc =

0.0588836 盧旺達法郎

1 RWF = 16.9827 MGF

MGF 替換為 MGA

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
Malagasy Franc 兌換為 盧旺達法郎 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:42 UTC

將 Malagasy Franc 轉換為 盧旺達法郎

mgf
MGF
rwf
RWF
1 MGF0.0588836 RWF
5 MGF0.294418 RWF
10 MGF0.588836 RWF
25 MGF1.47209 RWF
50 MGF2.94418 RWF
100 MGF5.88836 RWF
500 MGF29.4418 RWF
1,000 MGF58.8836 RWF
5,000 MGF294.418 RWF
10,000 MGF588.836 RWF

將 盧旺達法郎 轉換為 Malagasy Franc

rwf
RWF
mgf
MGF
1 RWF16.9827 MGF
5 RWF84.9133 MGF
10 RWF169.827 MGF
25 RWF424.566 MGF
50 RWF849.133 MGF
100 RWF1,698.27 MGF
500 RWF8,491.33 MGF
1,000 RWF16,982.7 MGF
5,000 RWF84,913.3 MGF
10,000 RWF169,827 MGF

MGF 兌換 RWF 圖表

1 MGF = 0 RWF

檢視完整圖表

1 Malagasy Franc 兌換為 盧旺達法郎 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.295980.29739
低位
0.284320.28432
平均
0.292840.29301
波動率
0.79%0.66%

貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。

rwf

RWF - 盧旺達法郎

我們的貨幣排名顯示最熱門的 盧旺達法郎 匯率是 RWF 兌換 USD 匯率。 Rwandan Francs 的貨幣代碼為 RWF。 貨幣符號為 R₣。

More 盧旺達法郎 info

熱門 Malagasy Franc (MGF) 貨幣配對

usd

將 MGF 轉換為 USD

eur

將 MGF 轉換為 EUR

gbp

將 MGF 轉換為 GBP

jpy

將 MGF 轉換為 JPY

cad

將 MGF 轉換為 CAD

aud

將 MGF 轉換為 AUD

chf

將 MGF 轉換為 CHF

cny

將 MGF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings