1 MGF 兌 PYG

XE 貨幣轉換器
MGF
PYG
|1 MGF
|0.337454 PYG
|5 MGF
|1.68727 PYG
|10 MGF
|3.37454 PYG
|25 MGF
|8.43635 PYG
|50 MGF
|16.8727 PYG
|100 MGF
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|500 MGF
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|1,000 MGF
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|3,374.54 PYG
1 MGF = 0 PYG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1.6940
|1.7090
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|1.6301
|1.6301
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1.6815
|1.6856
波動率
|0.62%
|0.58%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 巴拉圭瓜拉尼 匯率是 PYG 兌換 USD 匯率。 Paraguayan Guarani 的貨幣代碼為 PYG。 貨幣符號為 Gs。More 巴拉圭瓜拉尼 info
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