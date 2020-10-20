1 MGF 兌 PYG

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Malagasy Franc 兌換為 巴拉圭瓜拉尼 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:42 UTC

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PYG
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MGF
1 PYG2.96337 MGF
5 PYG14.8168 MGF
10 PYG29.6337 MGF
25 PYG74.0842 MGF
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100 PYG296.337 MGF
500 PYG1,481.68 MGF
1,000 PYG2,963.37 MGF
5,000 PYG14,816.8 MGF
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