1 MGF 兌 NAD

XE 貨幣轉換器
MGF
NAD
|1 MGF
|0.000819974 NAD
|5 MGF
|0.00409987 NAD
|10 MGF
|0.00819974 NAD
|25 MGF
|0.0204994 NAD
|50 MGF
|0.0409987 NAD
|100 MGF
|0.0819974 NAD
|500 MGF
|0.409987 NAD
|1,000 MGF
|0.819974 NAD
|5,000 MGF
|4.09987 NAD
|10,000 MGF
|8.19974 NAD
1 MGF = 0 NAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0042401
|0.0043887
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0039936
|0.0039936
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0041057
|0.0041806
波動率
|1.08%
|0.90%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 納米比亞元 匯率是 NAD 兌換 USD 匯率。 Namibian Dollars 的貨幣代碼為 NAD。 貨幣符號為 $。More 納米比亞元 info
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