1 MGF 兌 MZN

XE 貨幣轉換器
MGF
MZN
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|0.0286843 MZN
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|0.0717108 MZN
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|0.143422 MZN
|100 MGF
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|1,000 MGF
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1 MGF = 0 MZN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.014772
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.013843
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 莫桑比克梅蒂卡爾 匯率是 MZN 兌換 USD 匯率。 Mozambican Meticais 的貨幣代碼為 MZN。 貨幣符號為 MT。More 莫桑比克梅蒂卡爾 info
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