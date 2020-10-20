1 MGF 兌 MZN

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Malagasy Franc 兌換為 莫桑比克梅蒂卡爾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:41 UTC

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MZN
1 MGF0.00286843 MZN
5 MGF0.0143422 MZN
10 MGF0.0286843 MZN
25 MGF0.0717108 MZN
50 MGF0.143422 MZN
100 MGF0.286843 MZN
500 MGF1.43422 MZN
1,000 MGF2.86843 MZN
5,000 MGF14.3422 MZN
10,000 MGF28.6843 MZN

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mzn
MZN
mgf
MGF
1 MZN348.623 MGF
5 MZN1,743.11 MGF
10 MZN3,486.23 MGF
25 MZN8,715.56 MGF
50 MZN17,431.1 MGF
100 MZN34,862.3 MGF
500 MZN174,311 MGF
1,000 MZN348,623 MGF
5,000 MZN1,743,110 MGF
10,000 MZN3,486,230 MGF

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貨幣資訊

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