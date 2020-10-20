1 MGF 兌 MRU

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Malagasy Franc 兌換為 毛里塔尼亞烏吉亞 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:40 UTC

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mru
MRU
mgf
MGF
1 MRU562.884 MGF
5 MRU2,814.42 MGF
10 MRU5,628.84 MGF
25 MRU14,072.1 MGF
50 MRU28,144.2 MGF
100 MRU56,288.4 MGF
500 MRU281,442 MGF
1,000 MRU562,884 MGF
5,000 MRU2,814,420 MGF
10,000 MRU5,628,840 MGF

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1 Malagasy Franc 兌換為 毛里塔尼亞烏吉亞 統計資料

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貨幣資訊

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