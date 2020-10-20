1 MGF 兌 MOP

XE 貨幣轉換器
MGF
MOP
|1 MGF
|0.000361169 MOP
|5 MGF
|0.00180584 MOP
|10 MGF
|0.00361169 MOP
|25 MGF
|0.00902921 MOP
|50 MGF
|0.0180584 MOP
|100 MGF
|0.0361169 MOP
|500 MGF
|0.180584 MOP
|1,000 MGF
|0.361169 MOP
|5,000 MGF
|1.80584 MOP
|10,000 MGF
|3.61169 MOP
1 MGF = 0 MOP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0018107
|0.0018568
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0017435
|0.0017435
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0017965
|0.0018144
波動率
|0.57%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 澳門幣（帕塔卡） 匯率是 MOP 兌換 USD 匯率。 Macau Patacas 的貨幣代碼為 MOP。 貨幣符號為 MOP$。More 澳門幣（帕塔卡） info
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