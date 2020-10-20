1 MGF 兌 MMK

XE 貨幣轉換器
MGF
MMK
|1 MGF
|0.0941998 MMK
|5 MGF
|0.470999 MMK
|10 MGF
|0.941998 MMK
|25 MGF
|2.355 MMK
|50 MGF
|4.70999 MMK
|100 MGF
|9.41998 MMK
|500 MGF
|47.0999 MMK
|1,000 MGF
|94.1998 MMK
|5,000 MGF
|470.999 MMK
|10,000 MGF
|941.998 MMK
1 MGF = 0 MMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.47203
|0.48297
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.45477
|0.45477
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.46860
|0.47285
波動率
|0.58%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 緬甸元 匯率是 MMK 兌換 USD 匯率。 Burmese Kyats 的貨幣代碼為 MMK。 貨幣符號為 K。More 緬甸元 info
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