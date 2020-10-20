1 MGF 兌 LRD

XE 貨幣轉換器
MGF
LRD
|1 MGF
|0.0087202 LRD
|5 MGF
|0.043601 LRD
|10 MGF
|0.087202 LRD
|25 MGF
|0.218005 LRD
|50 MGF
|0.43601 LRD
|100 MGF
|0.87202 LRD
|500 MGF
|4.3601 LRD
|1,000 MGF
|8.7202 LRD
|5,000 MGF
|43.601 LRD
|10,000 MGF
|87.202 LRD
1 MGF = 0 LRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.043804
|0.044672
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.042215
|0.042215
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.043373
|0.043633
波動率
|0.56%
|0.53%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 利比里亞元 匯率是 LRD 兌換 USD 匯率。 Liberian Dollars 的貨幣代碼為 LRD。 貨幣符號為 $。More 利比里亞元 info
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