1 MGF 兌 LBP

XE 貨幣轉換器
MGF
LBP
|1 MGF
|3.91127 LBP
|5 MGF
|19.5563 LBP
|10 MGF
|39.1127 LBP
|25 MGF
|97.7817 LBP
|50 MGF
|195.563 LBP
|100 MGF
|391.127 LBP
|500 MGF
|1,955.63 LBP
|1,000 MGF
|3,911.27 LBP
|5,000 MGF
|19,556.3 LBP
|10,000 MGF
|39,112.7 LBP
1 MGF = 0 LBP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|20.056
|20.531
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|19.448
|19.448
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|19.750
|20.031
波動率
|0.96%
|1.02%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 黎巴嫩鎊 匯率是 LBP 兌換 USD 匯率。 Lebanese Pounds 的貨幣代碼為 LBP。 貨幣符號為 £。More 黎巴嫩鎊 info
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