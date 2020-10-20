1 MGF 兌 LBP

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Malagasy Franc 兌換為 黎巴嫩鎊 最近更新時間：Aug 29, 2024, 23:38 UTC

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mgf
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LBP
1 MGF3.91127 LBP
5 MGF19.5563 LBP
10 MGF39.1127 LBP
25 MGF97.7817 LBP
50 MGF195.563 LBP
100 MGF391.127 LBP
500 MGF1,955.63 LBP
1,000 MGF3,911.27 LBP
5,000 MGF19,556.3 LBP
10,000 MGF39,112.7 LBP

將 黎巴嫩鎊 轉換為 Malagasy Franc

lbp
LBP
mgf
MGF
1 LBP0.255671 MGF
5 LBP1.27836 MGF
10 LBP2.55671 MGF
25 LBP6.39179 MGF
50 LBP12.7836 MGF
100 LBP25.5671 MGF
500 LBP127.836 MGF
1,000 LBP255.671 MGF
5,000 LBP1,278.36 MGF
10,000 LBP2,556.71 MGF

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1 Malagasy Franc 兌換為 黎巴嫩鎊 統計資料

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20.05620.531
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19.75020.031
波動率
0.96%1.02%

貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

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lbp

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