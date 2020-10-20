1 MGF 兌 GTQ

XE 貨幣轉換器
MGF
GTQ
|1 MGF
|0.000348546 GTQ
|5 MGF
|0.00174273 GTQ
|10 MGF
|0.00348546 GTQ
|25 MGF
|0.00871365 GTQ
|50 MGF
|0.0174273 GTQ
|100 MGF
|0.0348546 GTQ
|500 MGF
|0.174273 GTQ
|1,000 MGF
|0.348546 GTQ
|5,000 MGF
|1.74273 GTQ
|10,000 MGF
|3.48546 GTQ
1 MGF = 0 GTQ
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0017467
|0.0017915
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0016829
|0.0016829
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0017338
|0.0017506
波動率
|0.57%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 危地馬拉格查爾 匯率是 GTQ 兌換 USD 匯率。 Guatemalan Quetzales 的貨幣代碼為 GTQ。 貨幣符號為 Q。More 危地馬拉格查爾 info
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