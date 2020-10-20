1 MGF 兌 FKP

XE 貨幣轉換器
MGF
FKP
|1 MGF
|0.0000352097 FKP
|5 MGF
|0.000176048 FKP
|10 MGF
|0.000352097 FKP
|25 MGF
|0.000880241 FKP
|50 MGF
|0.00176048 FKP
|100 MGF
|0.00352097 FKP
|500 MGF
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|1,000 MGF
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|5,000 MGF
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|10,000 MGF
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1 MGF = 0 FKP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00017743
|0.00018412
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00017003
|0.00017003
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00017581
|0.00017857
波動率
|0.70%
|0.59%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 褔克蘭群島鎊 匯率是 FKP 兌換 USD 匯率。 Falkland Island Pounds 的貨幣代碼為 FKP。 貨幣符號為 £。More 褔克蘭群島鎊 info
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