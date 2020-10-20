1 MGF 兌 FIM

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 Malagasy Franc =

0.00024703943 Finnish Markka

1 FIM = 4,047.94 MGF

MGF 替換為 MGA

FIM 替換為 EUR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
Malagasy Franc 兌換為 Finnish Markka 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:35 UTC

將 Malagasy Franc 轉換為 Finnish Markka

mgf
MGF
fim
FIM
1 MGF0.000247039 FIM
5 MGF0.0012352 FIM
10 MGF0.00247039 FIM
25 MGF0.00617599 FIM
50 MGF0.012352 FIM
100 MGF0.0247039 FIM
500 MGF0.12352 FIM
1,000 MGF0.247039 FIM
5,000 MGF1.2352 FIM
10,000 MGF2.47039 FIM

將 Finnish Markka 轉換為 Malagasy Franc

fim
FIM
mgf
MGF
1 FIM4,047.94 MGF
5 FIM20,239.7 MGF
10 FIM40,479.4 MGF
25 FIM101,198 MGF
50 FIM202,397 MGF
100 FIM404,794 MGF
500 FIM2,023,970 MGF
1,000 FIM4,047,940 MGF
5,000 FIM20,239,700 MGF
10,000 FIM40,479,400 MGF

MGF 兌換 FIM 圖表

1 MGF = 0 FIM

檢視完整圖表

1 Malagasy Franc 兌換為 Finnish Markka 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.000210260.00021513
低位
0.000200850.00020085
平均
0.000207640.00020933
波動率
0.71%0.58%

貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。

fim

FIM - Finnish Markka

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Finnish Markka 匯率是 FIM 兌換 USD 匯率。 Finnish Markkaa 的貨幣代碼為 FIM。

熱門 Malagasy Franc (MGF) 貨幣配對

usd

將 MGF 轉換為 USD

eur

將 MGF 轉換為 EUR

gbp

將 MGF 轉換為 GBP

jpy

將 MGF 轉換為 JPY

cad

將 MGF 轉換為 CAD

aud

將 MGF 轉換為 AUD

chf

將 MGF 轉換為 CHF

cny

將 MGF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings