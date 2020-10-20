1 MGF 兌 FIM

XE 貨幣轉換器
MGF
FIM
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|5 MGF
|0.0012352 FIM
|10 MGF
|0.00247039 FIM
|25 MGF
|0.00617599 FIM
|50 MGF
|0.012352 FIM
|100 MGF
|0.0247039 FIM
|500 MGF
|0.12352 FIM
|1,000 MGF
|0.247039 FIM
|5,000 MGF
|1.2352 FIM
|10,000 MGF
|2.47039 FIM
1 MGF = 0 FIM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00021513
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.00020085
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00020764
|0.00020933
波動率
|0.71%
|0.58%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Finnish Markka 匯率是 FIM 兌換 USD 匯率。 Finnish Markkaa 的貨幣代碼為 FIM。
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