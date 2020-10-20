1 MGF 兌 ETB

XE 貨幣轉換器
MGF
ETB
|1 MGF
|0.0025908 ETB
|5 MGF
|0.012954 ETB
|10 MGF
|0.025908 ETB
|25 MGF
|0.0647701 ETB
|50 MGF
|0.12954 ETB
|100 MGF
|0.25908 ETB
|500 MGF
|1.2954 ETB
|1,000 MGF
|2.5908 ETB
|5,000 MGF
|12.954 ETB
|10,000 MGF
|25.908 ETB
1 MGF = 0 ETB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.012923
|0.013103
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.012491
|0.012491
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.012849
|0.012907
波動率
|0.62%
|0.57%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 埃塞俄比亞比爾 匯率是 ETB 兌換 USD 匯率。 Ethiopian Birrs 的貨幣代碼為 ETB。 貨幣符號為 Br。More 埃塞俄比亞比爾 info
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