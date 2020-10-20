1 MGF 兌 ETB

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Malagasy Franc 兌換為 埃塞俄比亞比爾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:35 UTC

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1 MGF0.0025908 ETB
5 MGF0.012954 ETB
10 MGF0.025908 ETB
25 MGF0.0647701 ETB
50 MGF0.12954 ETB
100 MGF0.25908 ETB
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5,000 MGF12.954 ETB
10,000 MGF25.908 ETB

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etb
ETB
mgf
MGF
1 ETB385.98 MGF
5 ETB1,929.9 MGF
10 ETB3,859.8 MGF
25 ETB9,649.51 MGF
50 ETB19,299 MGF
100 ETB38,598 MGF
500 ETB192,990 MGF
1,000 ETB385,980 MGF
5,000 ETB1,929,900 MGF
10,000 ETB3,859,800 MGF

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貨幣資訊

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