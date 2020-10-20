1 MGF 兌 EEK

XE 貨幣轉換器
MGF
EEK
|1 MGF
|0.000616385 EEK
|5 MGF
|0.00308192 EEK
|10 MGF
|0.00616385 EEK
|25 MGF
|0.0154096 EEK
|50 MGF
|0.0308192 EEK
|100 MGF
|0.0616385 EEK
|500 MGF
|0.308192 EEK
|1,000 MGF
|0.616385 EEK
|5,000 MGF
|3.08192 EEK
|10,000 MGF
|6.16385 EEK
1 MGF = 0 EEK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00020029
|0.00020807
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00019669
|0.00019488
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00019804
|0.00020033
波動率
|0.35%
|0.64%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 愛沙尼亞克朗 匯率是 EEK 兌換 USD 匯率。 Estonian Krooni 的貨幣代碼為 EEK。 貨幣符號為 kr。More 愛沙尼亞克朗 info
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