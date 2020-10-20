1 MGF 兌 CYP

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Malagasy Franc 兌換為 Cypriot Pound 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:34 UTC

將 Malagasy Franc 轉換為 Cypriot Pound

mgf
MGF
cyp
CYP
1 MGF0.0000243208 CYP
5 MGF0.000121604 CYP
10 MGF0.000243208 CYP
25 MGF0.00060802 CYP
50 MGF0.00121604 CYP
100 MGF0.00243208 CYP
500 MGF0.0121604 CYP
1,000 MGF0.0243208 CYP
5,000 MGF0.121604 CYP
10,000 MGF0.243208 CYP

將 Cypriot Pound 轉換為 Malagasy Franc

cyp
CYP
mgf
MGF
1 CYP41,117.1 MGF
5 CYP205,585 MGF
10 CYP411,171 MGF
25 CYP1,027,930 MGF
50 CYP2,055,850 MGF
100 CYP4,111,710 MGF
500 CYP20,558,500 MGF
1,000 CYP41,117,100 MGF
5,000 CYP205,585,000 MGF
10,000 CYP411,171,000 MGF

MGF 兌換 CYP 圖表

1 MGF = 0 CYP

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1 Malagasy Franc 兌換為 Cypriot Pound 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.000210260.00021513
低位
0.000200850.00020085
平均
0.000207640.00020933
波動率
0.71%0.58%

貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

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cyp

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