1 MGF 兌 CYP

XE 貨幣轉換器
MGF
CYP
|1 MGF
|0.0000243208 CYP
|5 MGF
|0.000121604 CYP
|10 MGF
|0.000243208 CYP
|25 MGF
|0.00060802 CYP
|50 MGF
|0.00121604 CYP
|100 MGF
|0.00243208 CYP
|500 MGF
|0.0121604 CYP
|1,000 MGF
|0.0243208 CYP
|5,000 MGF
|0.121604 CYP
|10,000 MGF
|0.243208 CYP
1 MGF = 0 CYP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00021026
|0.00021513
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00020085
|0.00020085
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00020764
|0.00020933
波動率
|0.71%
|0.58%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Cypriot Pound 匯率是 CYP 兌換 USD 匯率。 Cypriot Pounds 的貨幣代碼為 CYP。
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