1 MGF 兌 CVE

XE 貨幣轉換器
MGF
CVE
|1 MGF
|0.00458222 CVE
|5 MGF
|0.0229111 CVE
|10 MGF
|0.0458222 CVE
|25 MGF
|0.114555 CVE
|50 MGF
|0.229111 CVE
|100 MGF
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|1,000 MGF
|4.58222 CVE
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|10,000 MGF
|45.8222 CVE
1 MGF = 0 CVE
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.023722
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.022148
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.022896
|0.023083
波動率
|0.71%
|0.58%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 佛得角埃斯庫多 匯率是 CVE 兌換 USD 匯率。 Cape Verdean Escudos 的貨幣代碼為 CVE。 貨幣符號為 $。More 佛得角埃斯庫多 info
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