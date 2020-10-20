1 MGF 兌 CUC

XE 貨幣轉換器
MGF
CUC
|1 MGF
|0.00004493 CUC
|5 MGF
|0.00022465 CUC
|10 MGF
|0.0004493 CUC
|25 MGF
|0.00112325 CUC
|50 MGF
|0.0022465 CUC
|100 MGF
|0.004493 CUC
|500 MGF
|0.022465 CUC
|1,000 MGF
|0.04493 CUC
|5,000 MGF
|0.22465 CUC
|10,000 MGF
|0.4493 CUC
1 MGF = 0 CUC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00022503
|0.00023021
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00021675
|0.00021675
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00022332
|0.00022534
波動率
|0.56%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 古巴可兌換披索 匯率是 CUC 兌換 USD 匯率。 Cuban Convertible Pesos 的貨幣代碼為 CUC。 貨幣符號為 $。More 古巴可兌換披索 info
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