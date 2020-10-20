1 MGF 兌 CUC

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1 Malagasy Franc =

0.000044930004 古巴可兌換披索

1 CUC = 22,256.8 MGF

MGF 替換為 MGA

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
Malagasy Franc 兌換為 古巴可兌換披索 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:34 UTC

將 Malagasy Franc 轉換為 古巴可兌換披索

mgf
MGF
cuc
CUC
1 MGF0.00004493 CUC
5 MGF0.00022465 CUC
10 MGF0.0004493 CUC
25 MGF0.00112325 CUC
50 MGF0.0022465 CUC
100 MGF0.004493 CUC
500 MGF0.022465 CUC
1,000 MGF0.04493 CUC
5,000 MGF0.22465 CUC
10,000 MGF0.4493 CUC

將 古巴可兌換披索 轉換為 Malagasy Franc

cuc
CUC
mgf
MGF
1 CUC22,256.8 MGF
5 CUC111,284 MGF
10 CUC222,568 MGF
25 CUC556,421 MGF
50 CUC1,112,840 MGF
100 CUC2,225,680 MGF
500 CUC11,128,400 MGF
1,000 CUC22,256,800 MGF
5,000 CUC111,284,000 MGF
10,000 CUC222,568,000 MGF

MGF 兌換 CUC 圖表

1 MGF = 0 CUC

檢視完整圖表

1 Malagasy Franc 兌換為 古巴可兌換披索 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.000225030.00023021
低位
0.000216750.00021675
平均
0.000223320.00022534
波動率
0.56%0.47%

貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。

cuc

CUC - 古巴可兌換披索

我們的貨幣排名顯示最熱門的 古巴可兌換披索 匯率是 CUC 兌換 USD 匯率。 Cuban Convertible Pesos 的貨幣代碼為 CUC。 貨幣符號為 $。

More 古巴可兌換披索 info

熱門 Malagasy Franc (MGF) 貨幣配對

usd

將 MGF 轉換為 USD

eur

將 MGF 轉換為 EUR

gbp

將 MGF 轉換為 GBP

jpy

將 MGF 轉換為 JPY

cad

將 MGF 轉換為 CAD

aud

將 MGF 轉換為 AUD

chf

將 MGF 轉換為 CHF

cny

將 MGF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings