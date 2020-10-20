1 MGF 兌 CDF

XE 貨幣轉換器
MGF
CDF
|1 MGF
|0.127648 CDF
|5 MGF
|0.63824 CDF
|10 MGF
|1.27648 CDF
|25 MGF
|3.1912 CDF
|50 MGF
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|100 MGF
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|500 MGF
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|1,000 MGF
|127.648 CDF
|5,000 MGF
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|1,276.48 CDF
1 MGF = 0 CDF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.63998
|0.64341
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.61592
|0.61592
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.63241
|0.63197
波動率
|0.76%
|0.61%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 剛果法郎 匯率是 CDF 兌換 USD 匯率。 Congolese Francs 的貨幣代碼為 CDF。 貨幣符號為 FC。More 剛果法郎 info
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