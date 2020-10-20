1 MGF 兌 BOB

XE 貨幣轉換器
MGF
BOB
|1 MGF
|0.000309931 BOB
|5 MGF
|0.00154965 BOB
|10 MGF
|0.00309931 BOB
|25 MGF
|0.00774827 BOB
|50 MGF
|0.0154965 BOB
|100 MGF
|0.0309931 BOB
|500 MGF
|0.154965 BOB
|1,000 MGF
|0.309931 BOB
|5,000 MGF
|1.54965 BOB
|10,000 MGF
|3.09931 BOB
1 MGF = 0 BOB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0015553
|0.0015918
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0014965
|0.0014965
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0015428
|0.0015575
波動率
|0.59%
|0.51%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 玻利維亞玻利維亞諾 匯率是 BOB 兌換 USD 匯率。 Bolivian Bolivianos 的貨幣代碼為 BOB。 貨幣符號為 $b。More 玻利維亞玻利維亞諾 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings