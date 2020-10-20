1 MGF 兌 AWG

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1 Malagasy Franc =
0.000080425029 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾
1 AWG = 12,433.9 MGF
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Malagasy Franc 兌換為 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 — 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:32 UTC
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MGF
AWG
|1 MGF
|0.000080425 AWG
|5 MGF
|0.000402125 AWG
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|0.00080425 AWG
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|0.00402125 AWG
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|500 MGF
|0.0402125 AWG
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1 MGF = 0 AWG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.00041208
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00038798
|0.00038798
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00039975
|0.00040336
波動率
|0.56%
|0.47%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Malagasy Franc 匯率是 MGF 兌換 USD 匯率。 Malagasy Francs 的貨幣代碼為 MGF。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 匯率是 AWG 兌換 USD 匯率。 Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) 的貨幣代碼為 AWG。 貨幣符號為 ƒ。More 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 info
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