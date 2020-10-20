1 MGF 兌 AWG

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Malagasy Franc 兌換為 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 最近更新時間：Jul 4, 2024, 18:32 UTC

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mgf
MGF
awg
AWG
1 MGF0.000080425 AWG
5 MGF0.000402125 AWG
10 MGF0.00080425 AWG
25 MGF0.00201063 AWG
50 MGF0.00402125 AWG
100 MGF0.0080425 AWG
500 MGF0.0402125 AWG
1,000 MGF0.080425 AWG
5,000 MGF0.402125 AWG
10,000 MGF0.80425 AWG

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awg
AWG
mgf
MGF
1 AWG12,433.9 MGF
5 AWG62,169.7 MGF
10 AWG124,339 MGF
25 AWG310,849 MGF
50 AWG621,697 MGF
100 AWG1,243,390 MGF
500 AWG6,216,970 MGF
1,000 AWG12,433,900 MGF
5,000 AWG62,169,700 MGF
10,000 AWG124,339,000 MGF

MGF 兌換 AWG 圖表

1 MGF = 0 AWG

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1 Malagasy Franc 兌換為 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.000402800.00041208
低位
0.000387980.00038798
平均
0.000399750.00040336
波動率
0.56%0.47%

貨幣資訊

mgf

MGF - Malagasy Franc

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awg

AWG - 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾

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